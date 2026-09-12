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Путин заявил об отсутствии угрозы со стороны России для Европы

Путин заявил об отсутствии угрозы со стороны России для Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты пугают население мнимой угрозой со стороны России.

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