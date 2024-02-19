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Сенатор Цеков призвал власти Украины исправить ошибку Хрущева по передаче Крыма

Сенатор Цеков призвал власти Украины исправить ошибку Хрущева по передаче Крыма

Крым передали Украинской ССР вопреки действовавшему в тот момент советскому законодательству. Киевскому режиму следует признать ошибку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и исправить ее, признав регион российским, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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