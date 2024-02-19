Сенатор Цеков призвал власти Украины исправить ошибку Хрущева по передаче Крыма

Крым передали Украинской ССР вопреки действовавшему в тот момент советскому законодательству. Киевскому режиму следует признать ошибку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и исправить ее, признав регион российским, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии