Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

«Ювентус» провел 3 встречи с агентом Дзаньоло. «Рома» хочет за хавбека 50 млн евро

«Ювентус» продолжает работу над трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По информации инсайдера Николо Скиры, туринцы провели уже три встречи с Клаудио Вигорелли, агентом футболиста.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх