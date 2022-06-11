«Ювентус» провел 3 встречи с агентом Дзаньоло. «Рома» хочет за хавбека 50 млн евро

«Ювентус» продолжает работу над трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По информации инсайдера Николо Скиры, туринцы провели уже три встречи с Клаудио Вигорелли, агентом футболиста.
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