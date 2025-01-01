‼️1 января вступили в силу новые правила классификации объектов туристической индустрии ✅Классификация становится обязательной не только для гостиниц, но и для баз отдыха, санаториев.
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‼️1 января вступили в силу новые правила классификации объектов туристической индустрии ✅Классификация становится обязательной не только для гостиниц, но и для баз отдыха, санаториев.