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Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте

Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте

На Украине произошел переломный момент. Общество не понимает, для чего продолжать вооруженный конфликт с Россией, заявил старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

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