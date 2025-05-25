Степашин поддержал мнение Кобякова по украинскому конфликту

Он напомнил, что Украина одна из первых начала выход из СССР.фото: Юлия Елфимова/«ГлагоL»Украина была одной из первых республик, начавших выходить из СССР, заявил 25 мая председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер РФ Сергей Степашин.