Степашин поддержал мнение Кобякова по украинскому конфликту

Он напомнил, что Украина одна из первых начала выход из СССР.фото: Юлия Елфимова/«ГлагоL»Украина была одной из первых республик, начавших выходить из СССР, заявил 25 мая председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер РФ Сергей Степашин.
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