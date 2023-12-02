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Экс-глава ЦРУ Петреус связал неудачное наступление Киева с нехваткой оружия

Экс-глава ЦРУ Петреус связал неудачное наступление Киева с нехваткой оружия

Бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Украина во время своего летнего наступления "не достигла всего того, на что надеялась", и причиной этому стала задержка в получении ВСУ вооружений от западных стран.

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