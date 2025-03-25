Глава инженерного отдела X внезапно покинул компанию, пока Маск увлёкся друг...

Глава инженерного отдела X внезапно покинул компанию, пока Маск увлёкся другими проектамиВ то время как Илон Маск (Elon Musk) погружён в проект xAI и работу в Департаменте эффективности правительства США (DOGE), ключевые сотрудники покидают соцсеть X.