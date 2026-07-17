Стешин: Россия перешла к новой тактике воздушных ударов по Украине

Военкор объясняет, что новая тактика создаёт накопительный эффект, который уже ощущается на фронте.Армия России в последние недели сменила тактику, перейдя от точечных ударов по крупным объектам к системному поражению распределённых целей.
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