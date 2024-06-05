Сорванная сделка купли-продажи машины побудила петербуржца заплатить 80 тысяч рублей алиментов

На регистрационные действия был вынесен запрет Благодаря приставам в пользу двух детей перечислили 80 тысяч рублей: 38-летний должник нашёл средства после того, как сорвалась сделка купли-продажи автомобиля, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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