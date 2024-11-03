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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби об игре в звене с Малкиным: «Очень весело, в ранние годы мы выходили вместе гораздо чаще. Забываешь, насколько он энергичный»

Нападающие «Питтсбурга» провели в одном сочетании три последних матча. На этом отрезке «Пингвинс» одержали две победы, а Кросби набрал 7 (4+3) баллов за результативность.

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