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Замглавы Китая на полях сессии Генассамблеи встретился с генсеком ООН и главой Госдепа

Замглавы Китая на полях сессии Генассамблеи встретился с генсеком ООН и главой Госдепа

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на полях проходящей в настоящее время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных наций Антониу Гутерришем и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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