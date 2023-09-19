Замглавы Китая на полях сессии Генассамблеи встретился с генсеком ООН и главой Госдепа

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на полях проходящей в настоящее время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных наций Антониу Гутерришем и госсекретарем США Энтони Блинкеном.