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Царьград

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Трамп отказался передать Киеву военную помощь в $400 млн

Трамп отказался передать Киеву военную помощь в $400 млн

Администрация Дональда Трампа отказалась от предоставления военной помощи Украине на сумму $400 млн. Сенатор Дик Дурбин сообщил, что решение о расходах примет новый президент.

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