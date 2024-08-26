Идет массированная ракетная атака на Украину. Поражен промышленный объект

Сегодня утром ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по тыловым районам Украины. Изначально украинские мониторинговые паблики сообщили о пусках ударных БПЛА, а затем, что 11 российских бомбардировщиков выпустили ракеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».