Идет массированная ракетная атака на Украину. Поражен промышленный объект

Сегодня утром ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по тыловым районам Украины. Изначально украинские мониторинговые паблики сообщили о пусках ударных БПЛА, а затем, что 11 российских бомбардировщиков выпустили ракеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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