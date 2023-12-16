Мода и история: вспоминаем Кристиана Диора

16 декабря 1946 года в Париже на авеню Монтень Кристиан Диор открыл свой собственный Дом моды. Если бы он пошел по пути своих родителей и стал дипломатом, кто бы подарил женщинам знаменитую юбку-карандаш, которая так выгодно подчеркивает изгибы тела? .