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Пранкер Бохан убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО

Пранкер Бохан убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО

Белорусский оппозиционный пранкер-акционист Владислав Бохан убедил учителей из семи воронежских школ провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги якобы для «защиты от электромагнитных импульсов НАТО».

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