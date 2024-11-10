Пранкер Бохан убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО

Белорусский оппозиционный пранкер-акционист Владислав Бохан убедил учителей из семи воронежских школ провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги якобы для «защиты от электромагнитных импульсов НАТО».
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