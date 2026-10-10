Дональд Трамп похвалил Индию. Но вызвал бурю возмущения и хохот. Что произошло?

Президент С ША Дональд Трамп на днях крупно попал впросак. Постоянно хвастающийся своим высоким интеллектом политик опростоволосился, похвалив Индию за то, что там прекрасно организовали выборы.
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