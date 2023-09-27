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В Росгвардии состоялся вечер, посвященный 75-летию Героя России Анатолия Романова

В Росгвардии состоялся вечер, посвященный 75-летию Героя России Анатолия Романова

В Москве в гарнизонном клубе Центральной войсковой комендатуры под руководством председателя Совета ветеранов войск правопорядка генерал-лейтенанта в отставке Петра Ровенского состоялась встреча в честь 75-летнего юбилея одного из главных участников процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта на Северном Кавказе Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.

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