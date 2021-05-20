Военнослужащие ГИКЦ имени Г.С. Титова посвятили в кадеты более 70 учеников

Военнослужащие ГИКЦ имени Г.С. Титова посвятили в кадеты более 70 учеников

Более 70 кадетов совместно с преподавателями и гостями возложили цветы к монументу в зале Скорби, после чего они произнесли слова Торжественной клятвы верности и преданности Отечеству.

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