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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гладилин о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Он думает, что находится на одном уровне с Месси по значимости. Но если Лео – это бренд, то Артем – нет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в состав красно-белых.

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