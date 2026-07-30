Лютова обыграла Джойнт в Мемфисе и вышла в 1/4 финала турнира

Русская спортсменка Кристина Лютова в Мемфисе обыграла Майю Джойнт во втором раунде турнира WTA 250. Победив со счетом 3:6, 6:3, 6:3, 16-летняя Лютова вышла в четвертьфинал, где встретится с лучшей в паре Ма Есинь – Кэти Макнелли.