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Царьград

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Лютова обыграла Джойнт в Мемфисе и вышла в 1/4 финала турнира

Лютова обыграла Джойнт в Мемфисе и вышла в 1/4 финала турнира

Русская спортсменка Кристина Лютова в Мемфисе обыграла Майю Джойнт во втором раунде турнира WTA 250. Победив со счетом 3:6, 6:3, 6:3, 16-летняя Лютова вышла в четвертьфинал, где встретится с лучшей в паре Ма Есинь – Кэти Макнелли.

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