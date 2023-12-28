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Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только топ-менеджеры и банкиры

Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только топ-менеджеры и банкиры

Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только работники с высокой зарплатой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно новой инициативе Кабмина согласованной с Офисом президента, бронировать можно будет только сотрудников предприятий со средними зарплатами более 35 тысяч гривен (в 3 квартале 2023 года средняя зарплата в стране составляла 17,9 тысяч).

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