Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только топ-менеджеры и банкиры

Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только работники с высокой зарплатой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно новой инициативе Кабмина согласованной с Офисом президента, бронировать можно будет только сотрудников предприятий со средними зарплатами более 35 тысяч гривен (в 3 квартале 2023 года средняя зарплата в стране составляла 17,9 тысяч).