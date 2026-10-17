Глава Белого дома Дональд Трамп признался в использовании косметики, пишет New York Post.По информации СМИ, в ходе митинга в штате Джорджиа американский президент заявил, что сенатор-демократ Джон Оссофф тратит денег на косметику больше любого сенатора в истории США.