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Скип Бэйлесс о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Леброн заслужил право на это»

Калифорнийцы выбрали 19-летнего сына Леброна Джеймса под 55-м номером на драфте-2024. «Леброн Джеймс заслужил право на осуществление того, что произошло.

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