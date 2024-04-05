Проскурякова выглядит старше Валерии — фото с вечеринки обсуждают в Сети

Иосиф Пригожин отметил с друзьями юбилей. Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Валерия и Иосиф Пригожин Социальные сетиПозировать на общих фото рядом с нестареющей Валерией опасно, в чем убедилась на днях молодая жена Игоря Николаева.
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