Лукич Господа, вы дико, люто, бешено зажрались. При этом не имея НИКАКИХ оснований к этому. Вот цитата одного из вас: Потребление и сопутствующие на семью из 4-х человек где-то 280 и выходит.
Не считая расходов на образование детей…
Комментарии
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Марго ПростоМарго
Так и учителя винить не стоит. Что он может противопоставить, например, многочисленным «шепелявящим», «сюсюкающим» и прочим мультикам, заполонившим телевидение и интернет?
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4 час.
Алатырка
Все правильно за исключением одного - сейчас (в нашем городе по крайней мере) НЕТ НИ ОДНОЙ БЕСПЛАТНОЙ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ИЛИ КРУЖКА. НИ-ОД-НО-ГО!!!!1 Совсем! Карл!!!! У меня например в этом учебном году бассейн - 1 р в неделю - 2800, музыкальная школа - 4800 - ходишь - не ходишь - не имеет значения, и и 2 кружка - по 1 р в неделю - 3200. Итого - на круг - 10800. Если сюда добавить хотя бы театр - ну раз в месяц - 2 по 1000 - почти 13000
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3 час.
Марго ПростоМарго
сертификат ПФДО у вас есть? Пушкинской картой пользуетесь?
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14 мин.
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