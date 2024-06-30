Не считая расходов на образование детей…

Алатырка

Все правильно за исключением одного - сейчас (в нашем городе по крайней мере) НЕТ НИ ОДНОЙ БЕСПЛАТНОЙ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ИЛИ КРУЖКА. НИ-ОД-НО-ГО!!!!1 Совсем! Карл!!!! У меня например в этом учебном году бассейн - 1 р в неделю - 2800, музыкальная школа - 4800 - ходишь - не ходишь - не имеет значения, и и 2 кружка - по 1 р в неделю - 3200. Итого - на круг - 10800. Если сюда добавить хотя бы театр - ну раз в месяц - 2 по 1000 - почти 13000