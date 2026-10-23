В Минфине оценили возможные поступления в бюджет в случае легализации онлайн-казино в России. «Мы оцениваем, что легальный рынок букмекеров сейчас приносит, ну скажем так, и бюджету, и спорту, – в том числе целевые отчисления, – порядка 100 млрд рублей в год.
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