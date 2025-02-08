Зеленский подтвердил набор 18-24 летних мужчин в армию на условиях "выгодного контракта" в интервью Reuters.
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Зеленский подтвердил набор 18-24 летних мужчин в армию на условиях "выгодного контракта" в интервью Reuters.
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