Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом) обжаловала в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с нее статус иностранного агента, но в инстанции ей отказали.
Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента
Комментарии
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Федор Родников
Вот же твари поганые-всё лезут и лезут,один вроде уже пролез(ургант),только за это нужно всё министерство культуры разогнать к чёртовой матери.
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
Ну как же вы Любимову, любимую женщину Большого Папика можете разогнать - ведь Папик расстроится! А бардак с "культурой", да и хрен с ним!!!
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12 час.
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