Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

Вот же твари поганые-всё лезут и лезут,один вроде уже пролез(ургант),только за это нужно всё министерство культуры разогнать к чёртовой матери.

Vladimir Soukhatchev

Ну как же вы Любимову, любимую женщину Большого Папика можете разогнать - ведь Папик расстроится! А бардак с "культурой", да и хрен с ним!!!