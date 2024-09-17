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Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом) обжаловала в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с нее статус иностранного агента, но в инстанции ей отказали.

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Комментарии
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Федор Родников
Вот же твари поганые-всё лезут и лезут,один вроде уже пролез(ургант),только за это нужно всё министерство культуры разогнать к чёртовой матери.
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
Ну как же вы Любимову, любимую женщину Большого Папика можете разогнать - ведь Папик расстроится! А бардак с &quot;культурой&quot;, да и хрен с ним!!!
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12 час.

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