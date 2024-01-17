Юрист Ярмуш: в России нужно учитывать доходы членов семей иноагентов

Доходы членов семей и родственников иностранных агентов следует учитывать, потому что они тоже могут быть вовлечены в их финансовые потоки, убеждена специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
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