Ты не плачь, уставший ветер,Полежи в стогу со мной,Я давно тебя приметил,За опушкою лесной;Полежи и успокойся,Травы буйные не мни,И меня ты, друг, не бойся,Красота вокруг, смотри!Ветер лёг со мною рядом,Душу мне не бередил.
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