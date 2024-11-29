Виктор Шамонин-...
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Ты не плачь, уставший ветер...

Ты не плачь, уставший ветер...

Ты не плачь, уставший ветер,Полежи в стогу со мной,Я давно тебя приметил,За опушкою лесной;Полежи и успокойся,Травы буйные не мни,И меня ты, друг, не бойся,Красота вокруг, смотри!Ветер лёг со мною рядом,Душу мне не бередил.

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