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Минэкономразвития обновило правила заключения СЗПК

Минэкономразвития направило в правительство проект постановления с новыми правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); новые правила будут действовать временно: с момента подписания документа до 1 июня 2022 года; ими предусмотрено заключение СЗПК в бумажном виде, но в 2022-м планируется запуск государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения», в которую перейдет вся работа по СЗПК, пишут «Ведомости», ссылаясь на первого замминистра экономического развития Андрея Иванова.

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