Врачи рассказали об опасных вирусах на лицах сибиряков

Один из сотрудников больницы носил медицинскую маску, потом с нее взяли мазок Врачи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского провели эксперимент и рассказали о его результатах, пишет "Сибдепо".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии