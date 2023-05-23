Усыпление бездомных животных может ударить по кошельку приютов, в Петербурге начались протесты

В России разрешили усыплять бездомных животных, в Петербурге начались протесты против таких мер. Все это произошло на фоне увеличения потока бюджетных денег в приюты, где содержат хвостатых и усатых, которые подпадают под нормы об усыплении.
В России разрешили усыплять бездомных животных, в Петербурге начались протесты против таких мер. Все это произошло на фоне увеличения потока бюджетных денег в приюты, где содержат хвостатых и усатых, которые подпадают под нормы об усыплении.
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