Происшествия

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Полицейские в Кабардино-Балкарии провели акцию «Одна взятка – два преступника!»

Организаторы акции призвали соблюдать требования ПДД и исключить факты коррупционных проявлений по отношению к сотрудникам полиции.

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