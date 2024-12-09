"Идем раз на раз": Иноземцы сколотили целое ОПГ в Москве. Не дают русским таксистам работать возле станции Новоясеневская

OT

Oleg Tyumenev

Эти понаехавшие своим поведением казалась бы дискредитируют тех, с чьей помощи создалась такая ситуация, когда русскоязычным становится затруднительно жить в своей стране. И ничего не происходит. Никто не чистит ряды коррупционных чиновников и госслужащих, никто не ставит перед судом тех понаехавших, кто плевать хотел на законы. Что же происходит? По-моему властьимущие сдают страну не западу, нет они сдают азиатам и Закавказью. Сирию уже сдали.