Avia.pro - СМИ Москва, станция Новоясеневская. Вроде бы обычное место, но именно здесь разыгралось событие, достойное сценария криминального фильма.
"Идем раз на раз": Иноземцы сколотили целое ОПГ в Москве. Не дают русским таксистам работать возле станции Новоясеневская
Комментарии
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лл
лина любимцева
Почему россияне НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ В РОССИИ?!!!! О чем думают власти? Напрочь забыли, кто такие русские?!!
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8 час.
OT
Oleg Tyumenev
Эти понаехавшие своим поведением казалась бы дискредитируют тех, с чьей помощи создалась такая ситуация, когда русскоязычным становится затруднительно жить в своей стране. И ничего не происходит. Никто не чистит ряды коррупционных чиновников и госслужащих, никто не ставит перед судом тех понаехавших, кто плевать хотел на законы. Что же происходит? По-моему властьимущие сдают страну не западу, нет они сдают азиатам и Закавказью. Сирию уже сдали.
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8 час.
лл
лина любимцева
В УВД работать некому. Маленькие зарплаты, нет перспектив и нет никаких льгот. Люди массово увольняются. Наверняка, в МВД будут брать на работу мигрантов. ВОТ ПОСЛЕ ЧЕГО МЫ ВЗВОЕМ!!! На весь Мир... Представляете, ЧТО будет твориться в России?!!
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8 час.
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