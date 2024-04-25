Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Олег Барабанов: Россия может отключить все спутники США и НАТО над территорией РФ менее чем за сутки

Олег Барабанов: Россия может отключить все спутники США и НАТО над территорией РФ менее чем за сутки

Близкий к Кремлю политолог-международник, адресовал свое обращение именно США и НАТО. При этом предупредил, что оно не имеет официального статуса заявления России, тем не менее, все, что в нем сказано, сказано серьезно.

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Комментарии
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Александр
Давай,начинай. Если бы было возможно давно бв это продемонстрировали.Хоть на несколько минут.
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17 час.
Eduard
Чего не делают?
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17 час.
Андрей Зайцев
Ну да, а за одно построить коммунизьм на всех планетах солнечной системы. Не стыдно, профессор?
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12 час.

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