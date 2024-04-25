Олег Барабанов: Россия может отключить все спутники США и НАТО над территорией РФ менее чем за сутки

Близкий к Кремлю политолог-международник, адресовал свое обращение именно США и НАТО. При этом предупредил, что оно не имеет официального статуса заявления России, тем не менее, все, что в нем сказано, сказано серьезно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии