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Царьград

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Буданов призвал Дунайские порты стать резервом для Украины

Буданов призвал Дунайские порты стать резервом для Украины

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов отметил, что Дунайские порты могут стать резервом для Украины в условиях блокады на Чёрном море.

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