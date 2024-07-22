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Царьград

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В России заметили редкий танк Т-90, оснащенный необычной башней

В России заметили редкий танк Т-90, оснащенный необычной башней

Очевидцы засняли Танк, оснащенный литой башней, на одной из железнодорожных станций.Редкую модификацию танка Т-90 заметили на железнодорожной платформе в России.

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