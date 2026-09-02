В группировке "Север" сообщили об уничтожении трех дронов Vampire ВСУ

КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" за неделю уничтожил три гексакоптера ВСУ типа Vampire в Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым