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Госавтоинспекция Тульской области пресекла почти 5 тысяч нарушений ПДД в апреле

Госавтоинспекция Тульской области пресекла почти 5 тысяч нарушений ПДД в апреле

С 10 по 29 апреля 2025 года в Тульской области в рамках профилактической операции по безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД провели 434 мероприятия, выявив 4873 нарушения ПДД, сообщила пресс-служба ведомства.

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