Ростех
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Ростех

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Ростех впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета

Ростех впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета

Фото: «Вертолеты России» Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех впервые представляет на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани арктический вертолет Ми-38ПС.

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