Туск: после конфликта Трампа и Зеленского лидеры ЕС выступили за единство

Представители Запада отреагировали на ссору Трампа и Зеленского После конфликта американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме лидеры Евросоюза, посетившие саммит в Лондоне, выступили за единство Запада.
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