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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деян Станкович: «Мы увидели лишь 60% качеств Барко. Не вижу его на позиции вингера. Это креативный игрок, который может играть на смене ритма»

Деян Станкович: «Мы увидели лишь 60% качеств Барко. Не вижу его на позиции вингера. Это креативный игрок, который может играть на смене ритма»

«Я лично не вижу его на позиции вингера. Это креативный игрок, который может играть на смене ритма. Мы не увидели все его качества, только 60 процентов», – сказал главный тренер «Спартака».

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