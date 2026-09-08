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Минобороны заявило о массированном ударе по Киеву и Киевской области

Минобороны заявило о массированном ударе по Киеву и Киевской области

Российские войска в ночь на вторник, 8 сентября, возобновили удары по военным целям в Киеве после трехдневного перерыва, связанного с визитом в Москву и украинскую столицу американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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