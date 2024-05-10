Байден предложил организовать дебаты в Белом доме после идеи Трампа

Global look press/Keystone Press AgencyKevin Dietsch - Pool Via Cnp Президент Соединенных Штатов Джо Байден через представителей СМИ из пула Белого дома ответил бизнесмену и бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на предложение организовать дебаты перед президентскими выборами в стране.