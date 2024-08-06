Премьер Японии, вспоминая Хиросиму, заявил, что Россия угрожает ядерным оружием

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе мемориальной траурной церемонии в Парке мира в Хиросиме, посвящённой 79-й годовщине атомной бомбардировки города армией США.
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