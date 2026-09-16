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Регионы России

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Младенческая смертность в России достигла рекордно низкого уровня

Младенческая смертность в России достигла рекордно низкого уровня

По словам министра, такого низкого показателя нет ни в одной крупной стране мира, а в ряде регионов России он еще ниже — менее 2 промилле.

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