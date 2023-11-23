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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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79% английских фанатов проголосовали за сохранение ВАР, 66% хотят видеть изменения. Большинство поддерживает трансляцию переговоров и введение ограничений по времени для проверок

79% английских фанатов проголосовали за сохранение ВАР, 66% хотят видеть изменения. Большинство поддерживает трансляцию переговоров и введение ограничений по времени для проверок

Издание The Times провело опрос среди 722 болельщиков на платформе YouGov. 79% фанатов проголосовали за то, чтобы система ВАР осталась в футболе, 18% выступили за ее отмену.

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