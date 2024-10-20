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Культуромания

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Phillips представит на аукционе часы Филиппа Дюфура

Phillips представит на аукционе часы Филиппа Дюфура

В декабре этого года Phillips совместно с Bacs & Russo представит на аукционе наручные часы Филиппа Дюфура — уникальные, ранее неизвестные часы с минутным репетиром Grande & Petite Sonnerie с открытым циферблатом из прозрачного сапфирового стекла.

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