Phillips представит на аукционе часы Филиппа Дюфура

В декабре этого года Phillips совместно с Bacs & Russo представит на аукционе наручные часы Филиппа Дюфура — уникальные, ранее неизвестные часы с минутным репетиром Grande & Petite Sonnerie с открытым циферблатом из прозрачного сапфирового стекла.
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